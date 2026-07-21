В Гърция: Семеен приятел провалил трансфера на Станич в Олимпиакос

Гръцкото издание Gazzetta.gr разкри защо в крайна сметка е пропаднал трансферът на Петър Станич от Лудогорец в местния гранд Олимпиакос. Оказа се, че в преговорите се е намесил неофициален мениджър на сърбина, който се е представил за негов семеен приятел.

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„Олимпиакос беше постигнал споразумение с Лудогорец за рекордната сума от 10 милиона евро. Според източници, близки до клуба от Пирея, в контактите се е появил неофициален представител и семеен приятел на Петър Станич. Неговото име било Белич“, пише Gazzetta.gr.

„Въпросният Белич е поискал 1,4 милиона евро годишна заплата за играча, вместо договорените 700 000 евро. Отделно от това, той е пожелал и 600 000 евро за себе си. Това отношение е причинило сериозни проблеми. Така в Олимпиакос решили, че са изнудвани и разговорите от страна на клуба от Пирея са били прекъснати“, добавя изданието.

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