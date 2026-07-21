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Лудогорец с информация за домакинството на Апоел

  • 21 юли 2026 | 18:01
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Лудогорец с информация за домакинството на Апоел

От Лудогорец обявиха, че утре стартира продажбата на билети за битката с Апоел (Тел Авив) във втория предварителен кръг на Лига на конференциите.

"ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че от утре стартира продажбата на билети за реванша от втори предварителен кръг на Лига на конференциите срещу Апоел (Тел Авив).

Мачът ще се играе на 30 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Билети ще се продават всеки ден на базата „Гнездо на орли“ от 9:00 до 18:00 ч.

Цените на входните талони за двубоя с Апоел са:

Сектор "В" – блокове 1, 2, 5 и 6 – от ред 1 до ред 6 – 5 евро, от ред 7 до горе - 7 евро

Сектор "В" – блокове 3 и 4 – 12 евро

Сектор "Б" (Моци) – 6 евро

Централна трибуна – 12 евро

Абонаментните карти за сезон 2026/2027 са валидни за този мач.

Елате на стадиона и подкрепете „орлите“ в новия европоход", написаха от клуба.

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