Дунав (Русе) пусна в продажба билетите за домакинството срещу Лудогорец

Дунав (Русе) обяви, че пуска в продажба билетите за първото си домакинство през новия сезон срещу Лудогорец (Разград). Срещата от втория кръг на шампионата в efbet Лига ще се играе на 27 юли, понеделник, от 19:00 часа в Русе.

Билетите могат да бъдат закупени онлайн чрез платформата на клуба, както и от официалния фен магазин на "драконите" на ул. "Околчица" 6, при входа на спортна зала "Дунав". Магазинът работи всеки ден от 16:00 до 20:00 часа, а на 25 и 26 юли ще бъде с удължено работно време – от 9:00 до 20:00 часа. Цената на пропуските за централния сектор на Градския стадион е 15 евро, а стандартните за останалата част от местата са по 12 евро.



От клуба информират, че за местата в стандартната категория деца до 16-годишна възраст ще получават безплатни билети. За целта обаче те трябва предварително да заявят своя пропуск онлайн или във фен магазина и да бъдат придружени от пълнолетен придружител.

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