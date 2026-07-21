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Апоел (Тел Авив) замина за Унгария за мача от ЛК с Лудогорец, очаква 5 хиляди привърженици да подкрепят тима

  • 21 юли 2026 | 16:50
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Апоел (Тел Авив) замина за Унгария за мача от ЛК с Лудогорец, очаква 5 хиляди привърженици да подкрепят тима

Футболистите на Апоел (Тел Авив) заминаха за Унгария, където на 23 юли (четвъртък) от 21:30 часа в Мишколц ще се изправят срещу Лудогорец в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Израелците се завръщат в евротурнирите след 14-годишна пауза и очакват двубоя с голямо нетърпение.

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"Има голямо вълнение у всички. Направихме нещо специално през миналия сезон и си осигурихме европейски мачове. Очакваме солидна подкрепа от трибуните, това ни мотивира допълнително и искаме да зарадваме феновете си след дългото пътуване от Израел. Трябва да бъдем максимално концентрирани при всяко действие на терена и да не допускаме грешки. Това ще бъде ключово", коментираха от отбора за местното издание One.

Очакванията са около 5 хиляди привърженици на Апоел да присъстват на трибуните в Мишколц.

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