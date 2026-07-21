Дунав със специални изненади за своите фенове за мача с Лудогорец

Специална фен зона с разнообразни занимания за деца и преференциални билети за пенсионери ще съпътстват първото домакинство на Дунав след завръщането на отбора в Първа лига. На 27 юли, понеделник, от 19:00 часа русенският тим ще приеме Лудогорец (Разград) на Градския стадион, съобщиха от клуба.

За най-малките привърженици ще бъдат организирани различни детски активности, с които домакините целят двубоят да се превърне в празник за цялото семейство. От клуба призовават русенци да доведат децата си на стадиона, където те ще могат да се включат във фен зоната преди началото на срещата.

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„Това не е просто първи шампионатен мач. Това е момент за целия град. За хората, които никога не спряха да вярват. За децата, които тепърва ще се влюбват в Дунав. За всички, които знаят какво означава този клуб за Русе“, съобщиха още от щаба на „драконите“.

Организаторите предвиждат и преференциални условия за посещение на мача. Пенсионерите ще могат да закупят билети на цена от шест евро, като те ще се продават единствено в деня на срещата на касите на Градския стадион. Децата до 16-годишна възраст ще влизат безплатно с придружител.

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Цената на пропуските за централната трибуна с козирката е 15 евро, а за всички останали сектори – 12 евро. Продължава и продажбата на сезонни карти, които осигуряват по-изгодни условия за посещение на домакинските мачове на „Дунав“ през сезона.

Билетите, които са вече в продажба, могат да бъдат закупени онлайн чрез платформата на клуба, както и във фен магазина в спортен комплекс „Дунав“. В деня на двубоя, след 16:00 часа, продажбата ще се извършва на касите на Градския стадион.

„Нека на 27 юли покажем как Русе посреща своя отбор обратно у дома. Нека изпълним трибуните, създадем атмосфера, достойна за този момент, и заедно превърнем първото шампионатно домакинство за сезона в празник за целия град. Пълна мобилизация! За Русе! За Дунав! Всички на стадиона!“, гласи призивът на „драконите“ във фейсбук.

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