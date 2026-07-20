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  3. Словаци или поляци за Лудогорец, ако отстрани израелците

Словаци или поляци за Лудогорец, ако отстрани израелците

  • 20 юли 2026 | 15:20
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Лудогорец ще се изправи срещу победителя от двойката Жилина (Словакия) - Катовице (Полша), ако преодолее Апоел (Тел Авив) в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Лудогорец взима национал на Сирия
Лудогорец взима национал на Сирия

Това отреди жребия в Нион, теглен преди минути. Първият мач би бил в България на 6 август, а реваншът седмица по-късно. И двата потенциални съперника на "орлите" започват участието си в надпреварата от втория квалификационен кръг, така че все още не са играли евромачове през този сезон.

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