Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Швейцарци и Казахстанци ще свирят на Лудогорец в Европа

Швейцарци и Казахстанци ще свирят на Лудогорец в Европа

  • 19 юли 2026 | 18:05
  • 381
  • 0

Съдийска бригада от Швейцария ще ръководи първия мач между Апоел Тел Авив и Лудогорец от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите, съобщи УЕФА. Двубоят е в четвъртък от 20:30 часа в Мишколц, Унгария.

Главен съдия ще бъде 37-годишният Алесандро Дудич, който е съдия на ФИФА от 2022 година. Негови помощници ще бъдат Паскал Хирцел и Николас Мюлер, а четвърти съдия е Нико Гланфорте.

Реваншът, който е на 30 юли в Разград, е поверен на съдии от Казахстан. Саят Карабайев ще бъде главен съдия, а ще му помагат Алексей Долгих и Сергей Калачьов. Четвърти съдия е Георги Чеховски.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ясни съперниците на Лудогорец за третия квалификационен кръг на ЛЕ, жребият е утре

Ясни съперниците на Лудогорец за третия квалификационен кръг на ЛЕ, жребият е утре

  • 19 юли 2026 | 15:30
  • 13633
  • 8
Филип Кръстев: Време е да се установя и да си намеря дом във футбола

Филип Кръстев: Време е да се установя и да си намеря дом във футбола

  • 19 юли 2026 | 15:28
  • 4513
  • 6
Рилски спортист спечели последната си контрола

Рилски спортист спечели последната си контрола

  • 19 юли 2026 | 14:45
  • 1079
  • 0
Спартак (Варна) без дубъл в Трета лига

Спартак (Варна) без дубъл в Трета лига

  • 19 юли 2026 | 14:10
  • 1141
  • 1
Още трима напускат Партизан (Червен бряг)

Още трима напускат Партизан (Червен бряг)

  • 19 юли 2026 | 11:17
  • 1718
  • 3
Лудогорец взима национал на Сирия

Лудогорец взима национал на Сирия

  • 19 юли 2026 | 10:50
  • 6227
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Враца) и Черно море

11-те на Ботев (Враца) и Черно море

  • 19 юли 2026 | 18:30
  • 2387
  • 9
След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 65777
  • 65
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 16493
  • 14
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 18:18
  • 7796
  • 12
Намекна ли Меси, че слага край на кариерата си в Аржентина след финала тази вечер

Намекна ли Меси, че слага край на кариерата си в Аржентина след финала тази вечер

  • 19 юли 2026 | 16:49
  • 6202
  • 12
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 78794
  • 122