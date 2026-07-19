Швейцарци и Казахстанци ще свирят на Лудогорец в Европа

Съдийска бригада от Швейцария ще ръководи първия мач между Апоел Тел Авив и Лудогорец от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите, съобщи УЕФА. Двубоят е в четвъртък от 20:30 часа в Мишколц, Унгария.

Главен съдия ще бъде 37-годишният Алесандро Дудич, който е съдия на ФИФА от 2022 година. Негови помощници ще бъдат Паскал Хирцел и Николас Мюлер, а четвърти съдия е Нико Гланфорте.

Реваншът, който е на 30 юли в Разград, е поверен на съдии от Казахстан. Саят Карабайев ще бъде главен съдия, а ще му помагат Алексей Долгих и Сергей Калачьов. Четвърти съдия е Георги Чеховски.

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