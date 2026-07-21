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Болоня привлече конкурент на Папазов от изпаднал от Ла Лига

  • 21 юли 2026 | 17:22
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Болоня привлече конкурент на Папазов от изпаднал от Ла Лига

Болоня официално привлече национала на Нигер Рахим Алхасан от Овиедо, който изпадна от Ла Лига през миналия сезон. Финансовата стойност на трансфера е 3,5 милиона евро.

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24-годишният ляв бранител парафира за следващите четири сезона с опция за още един. Той става първият представител на африканската страна, който ще играе на „Ренато Дал'Ара“. Алхасан, който е израснал в Испания и има също така испански паспорт, записа 27 мача в Ла Лига през последната кампания. Той ще се конкурира за място в състава на Болоня с испанеца Хуан Миранда и с българския младежки национал Димитър Папазов, който беше интегриран в първия тим на клуба през това лято.

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