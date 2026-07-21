Български талант получи похвали за представянето си в своя дебют за Болоня

Българският младежки национал Димитър Папазов получи похвали за представянето си в първата лятна контрола на Болоня въпреки загубата с 0:4 от германския Арминия (Билефелд).

Папазов се появи в игра на почивката при 0:3 на мястото на испанеца Хуан Миранда и беше определен като „светъл лъч“ в италианския тим. „Не гледайте дали чашата е наполовина пълна, или наполовина празна. Гледайте колко светлина има в нея“, коментира новият старши треньор Доменико Тедеско.

Български талант дебютира при тежка загуба на Болоня

Първата предсезонна проверка далеч не беше добра, но това е нормално, въпреки че 0:4 определено предизвиква неприятно усещане. Но ако трябва да следваме философията на Тедеско, без съмнение светлината идва от представянето на Папазов. Един от основните играчи в Примаверата (б.а. младежката селекция на клуба до 20 години), водена от Стефано Мороне, сега той има възможност да пробие и в представителния състав, пише Mondo Primavera, като поставя заглавие на материала си „Папазов е светлината в мрака на първата контрола“.

От изданието посочват, че с напускането на Хараламбос Ликоянис, чийто договор изтече, вляво на защитата 20-годишният българин може да бъде алтернатива за титуляра Миранда, а Папазов вече е доказал качествата си, след като беше един от най-използваните от Мороне футболисти през миналия сезон, записвайки 37 мача с 1 гол и 1 асистенция за Примаверата на Болоня.

Влизайки на почивката, когато мачът до голяма степен беше решен, родният талант показа солидна и прецизна игра, не допусна да бъде преодолян нито веднъж и дори блесна със солов пробив между двама футболисти на съперника, който завърши с нарушение. В двете си години в Болоня досега той се доказа като класически защитник, който може да играе като централен или вляво. Със сигурност е играч, на когото може да се разчита през новия сезон, пише още Mondo Primavera.

Папазов има договор с клуба за още два сезона, но много сериозен интерес към него има от италианските втородивизионни Модена, Сампдория и Емполи, от швейцарския Сервет, от австрийския Аустрия (Виена) и от португалски клубове.

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