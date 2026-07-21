Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Български талант получи похвали за представянето си в своя дебют за Болоня

Български талант получи похвали за представянето си в своя дебют за Болоня

  • 21 юли 2026 | 16:42
  • 981
  • 0
Български талант получи похвали за представянето си в своя дебют за Болоня

Българският младежки национал Димитър Папазов получи похвали за представянето си в първата лятна контрола на Болоня въпреки загубата с 0:4 от германския Арминия (Билефелд).

Папазов се появи в игра на почивката при 0:3 на мястото на испанеца Хуан Миранда и беше определен като „светъл лъч“ в италианския тим. „Не гледайте дали чашата е наполовина пълна, или наполовина празна. Гледайте колко светлина има в нея“, коментира новият старши треньор Доменико Тедеско.

Български талант дебютира при тежка загуба на Болоня
Български талант дебютира при тежка загуба на Болоня

Първата предсезонна проверка далеч не беше добра, но това е нормално, въпреки че 0:4 определено предизвиква неприятно усещане. Но ако трябва да следваме философията на Тедеско, без съмнение светлината идва от представянето на Папазов. Един от основните играчи в Примаверата (б.а. младежката селекция на клуба до 20 години), водена от Стефано Мороне, сега той има възможност да пробие и в представителния състав, пише Mondo Primavera, като поставя заглавие на материала си „Папазов е светлината в мрака на първата контрола“.

От изданието посочват, че с напускането на Хараламбос Ликоянис, чийто договор изтече, вляво на защитата 20-годишният българин може да бъде алтернатива за титуляра Миранда, а Папазов вече е доказал качествата си, след като беше един от най-използваните от Мороне футболисти през миналия сезон, записвайки 37 мача с 1 гол и 1 асистенция за Примаверата на Болоня.

Влизайки на почивката, когато мачът до голяма степен беше решен, родният талант показа солидна и прецизна игра, не допусна да бъде преодолян нито веднъж и дори блесна със солов пробив между двама футболисти на съперника, който завърши с нарушение. В двете си години в Болоня досега той се доказа като класически защитник, който може да играе като централен или вляво. Със сигурност е играч, на когото може да се разчита през новия сезон, пише още Mondo Primavera.

Папазов има договор с клуба за още два сезона, но много сериозен интерес към него има от италианските втородивизионни Модена, Сампдория и Емполи, от швейцарския Сервет, от австрийския Аустрия (Виена) и от португалски клубове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Мартин Георгиев: Ако се наложи, ще играя и като вратар

Мартин Георгиев: Ако се наложи, ще играя и като вратар

  • 21 юли 2026 | 12:27
  • 1165
  • 3
Кристиян Балов е в групата на Цървена звезда за гостуването на Ларн в Северна Ирландия

Кристиян Балов е в групата на Цървена звезда за гостуването на Ларн в Северна Ирландия

  • 20 юли 2026 | 19:44
  • 2876
  • 0
Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

  • 20 юли 2026 | 17:44
  • 4057
  • 1
Невероятна история: мексиканец пази топката, с която Стоичков вкара на Аржентина - предложи куп пари

Невероятна история: мексиканец пази топката, с която Стоичков вкара на Аржентина - предложи куп пари

  • 18 юли 2026 | 20:30
  • 15382
  • 40
Български талант дебютира при тежка загуба на Болоня

Български талант дебютира при тежка загуба на Болоня

  • 18 юли 2026 | 16:30
  • 5606
  • 2
Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

  • 17 юли 2026 | 15:30
  • 4000
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 5228
  • 4
Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

  • 21 юли 2026 | 16:23
  • 8287
  • 18
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 14991
  • 46
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 32529
  • 116
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 11630
  • 18
Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

  • 21 юли 2026 | 12:41
  • 10686
  • 28