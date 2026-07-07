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  3. Болоня удължи договора на футболиста с най-много мачове в Серия "А"

Болоня удължи договора на футболиста с най-много мачове в Серия "А"

  • 7 юли 2026 | 16:45
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Болоня удължи договора на футболиста с най-много мачове в Серия "А"

Болоня продължи договора на ветерана Лоренцо Де Силвестри с още един сезон до 30 юни 2027 година.

Българин в групата на Болоня за старта на подготовката
Българин в групата на Болоня за старта на подготовката

38-годишният десен бек е част от състава на "червено-сините" в последните шест сезона, в които записа 126 мача с 9 гола и 2 асистенции. В кариерата си преди това той е играл още за родния си Лацио, Фиорентина, Сампдория и Торино. Така защитникът има най-много мачове сред всички активни футболсти в Серия А със своите 462 двубоя. Де Силвестри има и 6 участия с националния екип на Италия.

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Снимки: Gettyimages

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