Болоня удължи договора на футболиста с най-много мачове в Серия "А"

Болоня продължи договора на ветерана Лоренцо Де Силвестри с още един сезон до 30 юни 2027 година.

Българин в групата на Болоня за старта на подготовката

38-годишният десен бек е част от състава на "червено-сините" в последните шест сезона, в които записа 126 мача с 9 гола и 2 асистенции. В кариерата си преди това той е играл още за родния си Лацио, Фиорентина, Сампдория и Торино. Така защитникът има най-много мачове сред всички активни футболсти в Серия А със своите 462 двубоя. Де Силвестри има и 6 участия с националния екип на Италия.

Lollo is staying with us ❤️💙



De Silvestri extends his contract with the Rossoblù until 30 June 2027 ✍️#WeAreOne | @l_desilvestri pic.twitter.com/k2vKLQz35K — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 7, 2026

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Снимки: Gettyimages