Български талант дебютира при тежка загуба на Болоня

Българският ляв бек Димитър Папазов направи неофициалния си дебют за първия състав на Болоня при загубата с 0:4 от Арминия (Билефелд) в първата лятна контрола на италианския отбор.

Това беше първи двубой и за новия наставник Доменико Тадеско начело на Болоня. Той използва два различни състава през двете полувремена на мача. Така 20-годишният Папазов беше сред играчите, които се появиха на терена за началото на втората част, когато той замени Хуан Миранда. Германците пък отбелязаха почти всичките си попадения още преди почивката, когато Йоел Гродовски (8', 14') се разписа на два пъти, а Мариус Вьорл (29') също беше точен. В самия край на мача Максимилиан Бауер (90') оформи крайния резултат. От друга страна, крилото на “рособлу” Джонатан Роу (41') беше изгонен от игра с директен червен картон в края на първото полувреме.

Full-time in Valles



Bologna 0-4 Arminia Bielefeld#WeAreOne pic.twitter.com/FKzCApyWFU — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 18, 2026

Следващата контрола на Болоня също ще бъде срещу германски противник - Хайденхайм, на 22 юли.

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