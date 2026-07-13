Хамес Родригес може да се завърне в Европа

Колумбийският национал Хамес Родригес може да заиграе отново в Европа през новия сезон, тъй като е намерил място в трансферния списък на Лацио, съобщава италианският журналист Руди Галети.

35-годишният атакуващ халф все още показва, че може да играе на най-високо ниво, като потвърди това и с колумбийския национален тим, достигайки до четвъртфиналите на Световното първенство в Северна Америка.

🚨💣 EXCL | Lazio are evaluating James Rodríguez as they look to strengthen their attacking options.



The Colombia captain, now a free agent after his spell at Minnesota United, impressed at the World Cup and is among the profiles currently being monitored by the Italian club. pic.twitter.com/yggksWHm5L — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 12, 2026

Бившият играч на Реал Мадрид наскоро стана свободен агент, след като се раздели с Минесота Юнайтед, така че е готов за ново предизвикателство в кариерата си, а на този етап е и сред кандидатите за ново попълнение на Лацио в офанзивната линия на тима. Родригес изигра 22 мача с екипа на американския тим, записвайки 3 гола и 4 асистенции.

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Снимки: Gettyimages