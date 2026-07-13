Хамес Родригес може да се завърне в Европа

Колумбийският национал Хамес Родригес може да заиграе отново в Европа през новия сезон, тъй като е намерил място в трансферния списък на Лацио, съобщава италианският журналист Руди Галети.
35-годишният атакуващ халф все още показва, че може да играе на най-високо ниво, като потвърди това и с колумбийския национален тим, достигайки до четвъртфиналите на Световното първенство в Северна Америка.
Бившият играч на Реал Мадрид наскоро стана свободен агент, след като се раздели с Минесота Юнайтед, така че е готов за ново предизвикателство в кариерата си, а на този етап е и сред кандидатите за ново попълнение на Лацио в офанзивната линия на тима. Родригес изигра 22 мача с екипа на американския тим, записвайки 3 гола и 4 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages