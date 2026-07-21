Мартин Георгиев: Ако се наложи, ще играя и като вратар

Българският защитник Мартин Георгиев беше обект на интерес от журналистите, които отразяват подготовката на клубния му тим АЕК (Атина), а след като беше привлечен през зимата, очакванията са този сезон да намира все повече място в състава. Георгиев беше използван малко от треньора на АЕК през пролетта – в края на два мача като централен бранител, а веднъж като десен бек на мястото на Лазарос Рота.

А по време на лагера в Нидерландия също работеше и на тренировките, и на мачовете като централен защитник и като десен бек. Пред медиите той подчерта, че естествената му позиция е централен защитник, но няма да се поколебае да играе навсякъде, дори като вратар, стига да помага на отбора си.

„ Моята позиция е централен защитник, но разбира се, играя където и да ми каже треньорът ми. Дори да ме помоли да играя като вратар, за да помогна на отбора, ще го направя. Ще дам най-доброто от себе си, където и да играя. Но естествената ми позиция е в центъра на защитата “, подчерта българският национал.

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Всички отбелязват, че е бил един от най-изявените играчи в приятелската победа с 2:1 над Де Графшап. „ Важното е, че спечелихме, дори и да е приятелски мач. Винаги искаме да печелим във всички мачове.“

„Имаме някои важни неща и трябва да работим върху тях в подготовката, за да се подобрим още повече. Все още ни предстои много работа до началото на мачовете. Благодарни сме на феновете, които бяха тук и ни подкрепиха горещо “, каза 21-годишният защитник.

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АЕК (Атина) ще се включи в Шампионската лига от плейофния кръг, но все още не знае дали ще бъде поставен или непоставен при жребия. За момента те са в урната на непоставените отбори, но може и да се изкачат нагоре, ако един измежду Цървена звезда (Белград) , Динамо (Загреб) , Слован (Братислава) и Лех (Лех Познан) - отборите с по-висок коефициент от АЕК, не се класира за 3-тия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Селекцията в АЕК пък продължава с придобиването на едно любопитно име. Очакванията са до дни да бъде официализирано привличането на Кингс Кангва от Апоел (Беер Шева) – футболист, който беше свързван с трансфер в Левски, в ЦСКА и в Лудогорец. 27-годишният централен полузащитник от Замбия има впечатляваща статистика за поста, на който играе – в 82 мача е вкарал 28 гола и е подал 19 асистенции. През миналата година беше избран и за най-полезен състезател в израелското първенство, след като помогна и за спечелването на шампионската титла.

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