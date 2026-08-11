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  3. Димитър Митов пристигна в Германия за подпис с отбор от Втора Бундеслига

Димитър Митов пристигна в Германия за подпис с отбор от Втора Бундеслига

  • 11 авг 2026 | 13:41
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Димитър Митов пристигна в Германия за подпис с отбор от Втора Бундеслига

Българският национален вратар Димитър Митов пристигна в Хамбург, където ще премине медицински тестове, след което ще подпише договор с местния клуб Санкт Паули, състезаващ се във Втора Бундеслига, съобщи вестник "Abendblatt St. Pauli". Официалното представяне нa новото попълнение от България трябва да стане по-късно днес.

По-рано тази сутрин "Рекорд Спорт" съобщи, че от Санкт Паули са отправили шестцифрена оферта, плюс допълнителни бонуси за трансфера на българина и са уверени, че сделката ще бъде сключена бързо. Впоследствие стана ясно, че предложението е за 430 000 паунда. Явно от настоящия клуб на Митов - Абърдийн, не са правили особени спънки, а също така не е било нужно и кой знае каква дискусия, след като на играча е бил купен бързо билет за северния германски град.

Отбори от Германия, Дания, Австрия и Кипър следят Митов
Отбори от Германия, Дания, Австрия и Кипър следят Митов

Санкт Паули изпадна през миналата година от Бундеслигата, завършвайки на последното 18-о място в класирането, но стяга сериозен отбор, който да се върне веднага при най-добрите. В отбора от Хамбург - Митов, който има 15 мача за България, ще спори за титулярното място основно с Бен Фол, до момент първи избор, и с австриеца Симон Спари.

Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник
Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

Абърдийн би искал да реализира значителна печалба от шестцифрената сума, която платиха на Сейнт Джонстън преди две години за Митов, който пък е прекарал цялата си професионална кариера във Великобритания, преди това с мачове за Чарлтън и Кеймбридж Юнайтед. Но роденият в Козлодуй вратар беше през цялото лято нетърпелив за ново предизвикателство. И се намираше в последната година от договора си, въпреки че Абърдийн има опция за удължаване с още 12 месеца.

Преди четири дни, когато беше последната информация преди днес от Абърдийн, мениджърът на клуба Стивън Робинсън обяви, че отбори от четири държави се интересуват от Митов и те са от Германия, Дания, Австрия и Кипър. Явно германската опция е била първа за футболиста, който чрез Санкт Паули ще се опита да влезе в едно от петте най-силни първенства в Европа.

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