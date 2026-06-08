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Треньорът на Мартин Георгиев преподписа с АЕК

  • 8 юни 2026 | 23:33
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Треньорът на Мартин Георгиев преподписа с АЕК

Гръцкият гранд АЕК обяви чрез социалните си мрежи, че е удължил договора на старши треньора Марко Николич. Новото споразумение на сръбския специалист с клуба от Атина ще бъде в сила до лятото на 2029 година.

Николич изведе АЕК до шампионската титла в Гърция още в първия си сезон начело на клуба, който пое през 2025 г. Преди това той е работил в руските Локомотив Москва (2020-2021 г.) и ЦСКА Москва (2024-2025 г.). В треньорската му визитка фигурират още отбори като Партизан, Фехервар и други.

АЕК е 14-кратен шампион на Гърция, 16-кратен носител на Купата на страната и двукратен носител на националната Суперкупа.

Част от тима е и българският защитник Мартин Георгиев.

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