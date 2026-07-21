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Челси "освободи лъва" с новия си екип

  • 21 юли 2026 | 11:31
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Челси "освободи лъва" с новия си екип

Челси представи новия си екип за гостувания за сезон 2026/27.

След като клубът обяви „Не можете да ни укротите“ (Can’t Tame Us) с представянето на домакинския екип и „Тренирай като лъв“ (Train Like Lions) с тренировъчната екипировка, сега дойде време Челси да „Освободи лъва“ (Unleash The Lion) с този тъмен дизайн.

Черното е основният цвят за втория екип през кампания 2026/27, като за първи път от сезон 2021/22 се завръща традиционно популярният за гостуванията жълт цвят. Този път златистото е в специфичен нюанс (б.ред. - Midwest Gold), който присъства и като акцент в новия домакински екип.

Дизайнът запазва приемственост с мотива на лавровия венец, характерен за домакинската фланелка, който тук очертава кръглото деколте и маншетите на ръкавите. Той се появява и като акцент върху златните чорапи на гостуващия екип. На всяко рамо на фланелката има и златна оребрена ивица.

Екипът, който ще носят играчите, беше показан за първи път днес, като звезди на Челси като Ели Карпентър, Естевао, Лорън Джеймс, Наоми Гирма, Мойсес Кайседо, Рийс Джеймс, Жоао Педро и Коул Палмър го представиха.

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