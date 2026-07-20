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Перес обмислял да напусне Формула 1 завинаги след токсичния край на престоя му в Ред Бул

  • 20 юли 2026 | 16:17
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Серхио Перес определи последните си шест месеца в Ред Бул като „токсични“, като разкри, че огромният успех на отбора от Милтън Кийнс по ирония на съдбата е породил вътрешни търкания и драма.

Мексиканският пилот прекара четири сезона редом до Макс Верстапен в Ред Бул и допринесе за доминантната ера на тима. Въпреки това, по време на участие в подкаста High Performance след завръщането си на стартовата решетка с Кадилак, Перес говори открито за тежкото психологическо бреме през последните си месеци във втория болид на Ред Бул.

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„Последните ми шест месеца в Ред Бул бяха много тежки, дори за мен, а аз се смятам за психически много силен - обясни Перес. - Бяха много, много трудни, бих казал токсични, и наистина исках почивка. Така че годината извън спорта дойде в перфектния момент.“

36-годишният пилот беше заменен в Ред Бул за сезон 2025 от Лиам Лоусън. Новозеландецът се състезаваше до Верстапен в първите два кръга на 2025, преди да бъде заменен от Юки Цунода и да се върне в Рейсинг Булс.

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По време на престоя на Перес в отбора, той спечели две конструкторски титли през 2022 и 2023. Верстапен също така спечели четири поредни титли при пилотите.

„Напрежението върху всички вътрешно... Имахме твърде много успехи. Така хората се отегчиха и започнаха да се борят помежду си. Но това бяха четири фантастични години.“

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Перес призна, че не е бил сигурен дали ще се завърне във Формула 1 след периода си в Ред Бул.

„По онова време не знаех дали искам да се върна - добави той. - Когато напуснах Формула 1, наистина мислех, че това може да е краят, и бях готов за това. Много съм благодарен, но не бих се върнал на всяка цена.“

Перес подписа с Кадилак, който се присъедини към шампионата през 2026, заедно с бившия пилот на Мерцедес Валтери Ботас.

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Снимки: Gettyimages

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