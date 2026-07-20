Можеше ли Ландо Норис да е втори на "Спа"?

От Макларън са окуражени от темпото на Ландо Норис в Гран при на Белгия, което му позволи да се бори за подиум. Британецът се възстанови от наказание на стартовата решетка и завърши седми, но отборът признава, че е трябвало да го извика в бокса по време на виртуална кола за сигурност.

Шефът на Макларън Андреа Стела заяви, че отборът е бил приятно изненадан от скоростта си в Гран при на Белгия във Формула 1. Според него седмият в крайното класиране Ландо Норис е можел да завърши втори, ако не беше наказанието му на старта.

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Норис получи санкция от 10 места назад на стартовата решетка, след като използва нова батерия от Мерцедес за уикенда на „Спа“, надхвърляйки годишния си лимит поради предишни проблеми с надеждността.

Въпреки че от Макларън смятаха, че високоскоростната писта „Спа“ ще улесни изпреварванията за Норис, те не бяха напълно сигурни за формата си на трасето в Ардените след трудностите на „Силвърстоун“.

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Норис обаче беше изключително бърз в квалификацията и зае трето място зад победителя в нея Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен от Ред Бул, който се възползва от изтегляне от съотборника си Исак Хаджар. В състезанието действащият световен шампион също показа впечатляващо темпо за Макларън с алтернативна стратегия - той стартира с твърди гуми преди смяна със средно твърди след средата на дистанцията.

Според шефа на отбора Стела, Норис е можел да се бори за подиума с чисто темпо, ако не беше наказанието му.

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„Много сме окуражени от скоростта, която Ландо успя да покаже - каза Стела. - Колата имаше темпото в квалификацията. И въз основа на това, което видяхме днес, имаше и скоростта в състезанието, за да се бори за подиуми.“

Норис обаче можеше да бъде много по-близо до подиума дори и с наказанието си. По време на виртуална кола за сигурност в средата на състезанието Макларън реши да го остави на пистата, вместо да се възползва от възможността за по-бърз питстоп.

Част от причината беше перспективата да се измине малко над половината състезание с един комплект средно твърди гуми, а другата – Макларън да се подсигури за евентуална по-късна кола за сигурност. Във всеки случай, бавният стоп на Норис от 7,8 секунди допълнително намали шансовете му за подиум.

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„Мисля, че трябваше да опитаме, защото в крайна сметка Ландо загуби време, докато го изпреварваха, оставайки на пистата, а нямаше последваща кола за сигурност - призна Стела. - В случай на друга кола за сигурност, стратегията щеше да проработи добре, защото тогава Ландо щеше да спести време при спирането, щеше да се озове с нови гуми, докато другите са с използвани твърди. Но това не се случи. По онова време бяхме малко притеснени за толкова дълъг стинт със средно твърдите гуми. Решението беше 50 на 50, искахме да избегнем Ландо да губи време от двойния стоп в бокса. В ретроспекция, вероятно беше по-добре да спре.“

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