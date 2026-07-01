Кадилак отбелязва 4 юли с цветовете на американското знаме

Отборът на Кадилак във Формула 1 представи специална окраска, с която ще отбележи 250-годишнината от независимостта на САЩ. Тя ще бъде използвана по време на Гран При на Великобритания този уикенд.

Кадилак, който дебютира в шампионата този сезон по време на Гран При на Австралия, ще замени характерния си монохромен вид със „Звезди и райета“, когато излезе на пистата „Силвърстоун“. Това решение следва примера на Макларън и Уилямс, които също подготвиха специални разцветки за този уикенд.

Marking the moment in full color.



With this year’s British Grand Prix taking place over Fourth of July weekend, we’re paying tribute to our American roots 🇺🇸 pic.twitter.com/N6GU1ML33R — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 1, 2026

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Въпреки това, докато Макларън и Уилямс използват повода, за да отпразнуват своите домашни състезания, Кадилак ще използва своята окраска, за да почете 250-ата годишнина от независимостта на Америка от Великобритания.

Спринтовото състезание в събота и квалификацията за Гран При на Великобритания ще се проведат на 4 юли – денят, в който американците ще отбележат 250 години от приемането на Декларацията за независимост от Конгреса. За да отбележи събитието, болидът МАК-26 ще бъде в пълноцветна червено-бяло-синя окраска през състезателния уикенд. Обновеният вид включва също така звездите и райетата от националния флаг върху предното крило и капака на двигателя.

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Освен че ще се появи на болидите на Валтери Ботас и Серхио Перес този уикенд, новата цветова схема ще бъде възпроизведена и в декорацията на боксовете на „Силвърстоун“, както и върху каските на пилотите и екипировката на отбора.

„Уикендът на 4 юли е момент, в който да покажем нашата гордост, че представяме Съединените щати на световната сцена на Формула 1 - заяви Дан Таурис, главен изпълнителен директор на Кадилак Формула 1 Тим Холдингс. - Искаме да го използваме като възможност да позволим на нови фенове да открият спорта и да споделят нашата страст.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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