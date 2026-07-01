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Кадилак отбелязва 4 юли с цветовете на американското знаме

  • 1 юли 2026 | 17:56
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Отборът на Кадилак във Формула 1 представи специална окраска, с която ще отбележи 250-годишнината от независимостта на САЩ. Тя ще бъде използвана по време на Гран При на Великобритания този уикенд.

Кадилак, който дебютира в шампионата този сезон по време на Гран При на Австралия, ще замени характерния си монохромен вид със „Звезди и райета“, когато излезе на пистата „Силвърстоун“. Това решение следва примера на Макларън и Уилямс, които също подготвиха специални разцветки за този уикенд.

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Въпреки това, докато Макларън и Уилямс използват повода, за да отпразнуват своите домашни състезания, Кадилак ще използва своята окраска, за да почете 250-ата годишнина от независимостта на Америка от Великобритания.

Спринтовото състезание в събота и квалификацията за Гран При на Великобритания ще се проведат на 4 юли – денят, в който американците ще отбележат 250 години от приемането на Декларацията за независимост от Конгреса. За да отбележи събитието, болидът МАК-26 ще бъде в пълноцветна червено-бяло-синя окраска през състезателния уикенд. Обновеният вид включва също така звездите и райетата от националния флаг върху предното крило и капака на двигателя.

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Освен че ще се появи на болидите на Валтери Ботас и Серхио Перес този уикенд, новата цветова схема ще бъде възпроизведена и в декорацията на боксовете на „Силвърстоун“, както и върху каските на пилотите и екипировката на отбора.

„Уикендът на 4 юли е момент, в който да покажем нашата гордост, че представяме Съединените щати на световната сцена на Формула 1 - заяви Дан Таурис, главен изпълнителен директор на Кадилак Формула 1 Тим Холдингс. - Искаме да го използваме като възможност да позволим на нови фенове да открият спорта и да споделят нашата страст.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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