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  3. Ивайло Станчев: Доволен съм от контролата с Фратрия

Ивайло Станчев: Доволен съм от контролата с Фратрия

  • 20 юли 2026 | 07:57
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Ивайло Станчев: Доволен съм от контролата с Фратрия

Фратрия (Варна) се наложи с 2:0 над гостуващия му Черноморец (Балчик) в приятелска среща.

Фратрия подчини Черноморец (Балчик)
Фратрия подчини Черноморец (Балчик)

Фратрия (Варна) се наложи с 2:0 над гостуващия му Черноморец (Балчик) в приятелска среща.

Фратрия подчини Черноморец (Балчик)
Фратрия подчини Черноморец (Балчик)

Ивайло Станчев, старши треньор на първенеца на Североизточна Трета лига, коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от контролата. Все пак сме само на четири тренировки. През първото полувреме играхме напълно равностойно, като дори по-чистите ситуации бяха на наша страна, дори уцелихме и греда. През второто полувреме Фратрия ни превъзхождаше чисто физически, но отново стигахме до положения. В самото начало имахме отново хубав шанс. Видяхме всички нови момчета в игра. Целта беше да се натоварим в тази контрола, успях да разделя времето на играчите, така че свършихме най-важното“.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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