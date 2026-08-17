Гол в края лиши Мъри и Гьозтепе от фамозен обрат за началото на сезона

Станимир Стоилов и неговият Гьозтепе направиха зрелищно равенство 3:3 в първия си официален мач за новия сезон, който бе гостуване на Самсунспор от турската Сюперлиг. Двубоят мина през много обрати, като за отбора от Измир головете вкараха Алекс Матош (3'), Синклер Армстронг (46') и Ефкан Бекироглу (65'). За съперника равенството донесоха попаденията на Мариус (30') от дузпа, Емре Кълънч (43') и Джелил Юксел (90'), като последното дойде секунди преди края на редовното време.

Karşılaşma sona erdi. Samsun'dan 1 puan ile ayrılıyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/9LaAhVALct — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 17, 2026

Измирлии имаха фамозен старт и поведоха след по-малко от 180 секунди игра, когато Алекс Матош откри резултата. Четвърт час след първия съдийски сигнал обаче голмайсторът си изкара жълт картон, а двубоят стана изключително нервен, като гостите направиха дузпа след половин час игра.

С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се зае Мариус, който възстанови паритета, а домакините от Самсунспор осъществиха и пълен обрат до почивката. Това стана факт, след като Емре Кълънч се разписа две минути преди края на редовното време на първата част и даде страхотно психологическо предимство на своя тим.

Селекцията на Станимир Стоилов обаче показа страхотна непримиримост и изля истински студен душ във вратовете на любезните си домакини. Веднага с подновяването на играта през втората част Синклер Армстронг се разписа, като това се случи още преди да бяха изминали първите 60 секунди.

След това драмата продължи и в 58-ата минута домакините получиха правото да изпълнят втора дузпа. Авторът на гола, който падна след първия 11-метров наказателен удар, се нагърби и този път с отговорната задача, но Мариус този път пропусна и прати психологическото предимство при ответната страна. Момчетата на Станимир Стоилов се възползваха по възможно най-правилния начин и само седем минути по-късно се видяха отново напред в резултата, след попадението на Бекироглу.

Така срещата отиваше към успех за Гьозтепе, но в изтичащите секунди на редовното време Джелил Юксел открадна точката за Самсунспор и даде вълнуващо начало на кампанията и за двата отбора.

В следващия кръг Гьозтепе ще бъде домакин на Генчлербирлиги. Срещата е на 23 август (неделя) от 21:30 часа българско време, а това ще бъде и първо домакинство за отбора в Измир през сезон 2026/2027. Това ще бъде общо четвъртата кампания на българина в отбора от Измир, като той го изведе до промоция в елита и още в първия сезон обратно там го класира в горната половина на таблицата на осмото място и само четири точки зад зона "Европа". През миналия сезон той вдигна още повече нивото и Гьочтепе финишира шести, изпускайки квотата за Лигата на конференциите буквално в последния кръг след загуба именно от Самсунспор. Сега ще видим дали стратегът от Хасково ще успее да вдигне още повече нивото.

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