Тунчев: Имаме състезателите, които умеят да решат всеки мач

Александър Тунчев говори след успеха на своя Арда (Кърджали) с 3:1 при домакинството на Локомотив (София) в срещата от efbet Лига. Той изтъкна добрите качества на играчите си, но и не подмина критиките си, като накрая сподели очакванията си за предстоящия сблъсък срещу Локомотив (Пловдив).



"Аз очаквах такъв труден мач. Дните преди този мач опитвах да втълпя на футболистите, че не е показател мястото на Локомотив. Днес определено имахме късмет. Имаме състезателите, които умеят да решат мач, когато нищо не се получава.



Това, което казах и днес на футболистите след края на мача е, че не съм доволен от владеенето на топката. Имахме ситуациите, с които можехме да решим рано мача, но се пропукахме.



Доминик имаше и преди мача проблем, за който сподели на полувремето, че го усеща повече.



За нас беше ясно, че Стаси е футболист и му трябва малко време да се възстанови.



Със сигурност Локомотив са опрени до стената. Няма накъде назад да отидат. Със сигурност въпреки тези липси Локомотив си остава опасен отбор", каза Тунчев.

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