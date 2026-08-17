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  3. Любо Пенев за отмененото попадение: Не съм много сигурен, че трябваше да се отмени

Любо Пенев за отмененото попадение: Не съм много сигурен, че трябваше да се отмени

  • 17 авг 2026 | 23:33
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Любослав Пенев говори след поражението на своя Локомотив (София) с 1:3 от тима на Арда (Кърджали) в срещата от петия кръг на родната efbet Лига. "Железничарите" остават без победа към този момент, върпеки че не играха зле в нито един от мачовете си до този момент, но отново нещо малко не стигна за първи три точки за столичани под ръководството на опитния специалист.

"Всички минути са определящи, не само тези, в които допускаме голове. Да - хубав мач, интересен мач. Ще кажа това, което казвам от началото на сезона - липсва ни гола. Не че ще ни бъде лесно, но ще трябва да вкараме, за да чувстваме спокойствие на терена.

Изобщо не ми харесва тази статистика. Не само като получени голове, но и като не вкарани голове. Предстои ни работа, но дори да бяхме вкарали, да бяхме победили, пак щях да ни кажа, че ни липсва тази концентрация, за да вкарваме повече голове.

Те се представят добре. Просто ни липсват голове, за да материализираме това предимство, което имаме. Важното е, че работят добре. Явно сте видели отменения гол, не съм много сигурен, че трябваше да се отмени, но си има съдии

Разбира се, че ще се опитаме да извлечем позитив. Просто искаме да наваксаме и за нас всеки мач е важен. Ние трябва да се фокусираме върху нашето възтановяване в мача и върху полезните тренировки, които ще реализираме", каза Пенев.

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