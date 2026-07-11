Шампионът на Североизток се раздели с шестима играчи

Черноморец (Балчик) се раздели с шестима от своите футболисти, които бяха част от шампионския отбор през сезон 2025/26 в Североизточната Трета лига. Петима от тях вече са в професионалния футбол, изпълнявайки една от целите на клуба, а именно да дава шанс на млади състезатели, които да продължават своето развитие.

Черноморец (Балчик) представи пет нови попълнения

Вратарят Денислав Стойчев, който е само на 20 години, е един от четиримата, които се присъединяват към тима на Добруджа. Освен него, с доскорошния представител на елита подписаха 22-годишният полузащитник Никола Владев, 20-годишният Мартин Петков и едва 16-годишният Калоян Стилиянов.

Халф се завърна в Рилецо

Още един от халфовете на "чайките" - Теодор Тотев, вече беше представен като ново попълнение на Рилски спортист. 22-годишният играч се завърна в родния Самоков след отличен престой в Черноморец. Николай Димитров пък взе решение да спре с футбола на този етап въпреки крехката си възраст от 20 години.

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