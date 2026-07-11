Черноморец (Балчик) представи пет нови попълнения

Черноморец (Балчик) се подсили с петима нови футболисти. Шампионите на Североизточната Трета лига привлякоха вратаря Стефан Петков и четирима полеви състезатели. Това са Никола Недков, Димитър Заимов, Стефан Стефанов и Никола Захариев.

Петков е роден през 2002 година и е с внушителен ръст от 194 сантиметра, което му дава сериозно присъствие под рамката на вратата. Той пристига от състава на Бенковски (Исперих), а преди това е защитавал цветовете на Фратрия, където записва 7 двубоя във Втора лига и запазва 3 сухи мрежи. Вратарят има мачове и с екипите на Волов (Шумен) и Спартак (Варна), като през годините е натрупал ценен опит в мъжкия футбол.

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Никола Недков е роден през 2007 година и идва от отбора на Черно море II, където натрупа ценен опит в мъжкия футбол. Играе с ляв крак и се отличава със скорост, техника и директен стил на игра. Преди престоя си при "моряците" премина през ЦСКА 1948, където записва и 2 участия във Втора лига с дублиращия отбор на столичани.

Димитър Заимов е вътрешен полузащитник и също пристига от Черно море II. Роденият през 2007 година талант привлече вниманието с изявите си и получи възможност да тренира с първия отбор на "моряците" от януари месец насам. Заимов проведе лятната подготовка с представителния тим на Черно море, като взе участие във всички контролни срещи на отбора. Той отбеляза победния гол за 1:0 при успеха над Черноморец (Бургас) в началото на годината, а преди броени дни се разписа отново в контрола - този път срещу Добруджа, завършила 2:2.

Стефан Стефанов и Никола Захариев са още по-млади и от тях. И двамата са родени през 2008 година. Стефанов може да играе на всички позиции в атаката. Той вече има опит във Втора лига, където записва 3 участия с екипа на Фратрия. През последния сезон беше част от отбора на Арда (Кърджали) в Елитната група до 18 години. Захариев пък се изявява като дефанзивен полузащитник и централен защитник. Записва своя професионален дебют във Втора лига също с отбора на Фратрия. В Трета лига е носил екипите на Фратрия II и Спартак (Варна) II.

Освен тях на проби с тима тренират още двама талантливи играчи. Това са Йоан Киров и Никола Стоянов. Роденият през 2005 година Киров може да играе на всички позиции в атака. Той е юноша на Лудогорец, след което продължава развитието си в чужбина, където носи екипа на малтийския Zabbar St. Patrick FC от Challenge League – второто ниво на футбола в Малта. За тима записва 7 мача. След завръщането си в България Киров преминава през Пирин (Благоевград), където записва 4 срещи във Втора лига и отбелязва 1 гол. За последно беше част от състава на ЦСКА III. Към нападателя има интерес от друг малтийски клуб, но при липса на трансферна развръзка и при взаимно желание между двете страни, той може да остане в Черноморец (Балчик).

Никола Стоянов е крило, роден през 2006 година. Той е част от състава на Олимпик (Варна), като има основна роля за силното представяне на отбора през изминалия сезон. Стоянов ще се опита да впечатли старши треньора Ивайло Станчев с изявите си по време на подготовката.

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