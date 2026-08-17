Стаси Иванов: Доста труден мач, но са важни трите точки

Нападателят на Арда Станислав Иванов говори след победата на своя тим над Локомотив (София). Тимът от Кърджали се наложи с 3:1, като Иванов вкара първите две попадения.

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

“Доста труден мач. Отмениха ни гол, после на тях. Двата гола, които вкарах, ни помогнаха. На моменти не ни се получаваха нещата, но най-важното е, че бихме и взехме трите точки.

Благодаря на ръководството, на треньора, че ми дава възможност. Когато ми се дава шанс, показвам какво мога. Усещам дискомфорт към 70-ата минута, но нормално. С игровия ритъм ще вляза във форма.

Бях доста време контузен, преминах през операция. Като не играя няма как да вкарвам. Радвам се, че се върнах на терена и мога да помагам на отбора.

Отборът има едни от най-добрите българи в нашето първенство. Трябва да се комплектоваме добре и можем да направим повече от предния ми период, когато бях тук”, заяви Иванов.

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