Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Стаси Иванов: Доста труден мач, но са важни трите точки

Стаси Иванов: Доста труден мач, но са важни трите точки

  • 17 авг 2026 | 23:30
  • 153
  • 0

Нападателят на Арда Станислав Иванов говори след победата на своя тим над Локомотив (София). Тимът от Кърджали се наложи с 3:1, като Иванов вкара първите две попадения.

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали
Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

“Доста труден мач. Отмениха ни гол, после на тях. Двата гола, които вкарах, ни помогнаха. На моменти не ни се получаваха нещата, но най-важното е, че бихме и взехме трите точки.

Благодаря на ръководството, на треньора, че ми дава възможност. Когато ми се дава шанс, показвам какво мога. Усещам дискомфорт към 70-ата минута, но нормално. С игровия ритъм ще вляза във форма.

Бях доста време контузен, преминах през операция. Като не играя няма как да вкарвам. Радвам се, че се върнах на терена и мога да помагам на отбора.

Отборът има едни от най-добрите българи в нашето първенство. Трябва да се комплектоваме добре и можем да направим повече от предния ми период, когато бях тук”, заяви Иванов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

  • 17 авг 2026 | 23:08
  • 13495
  • 39
Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

  • 17 авг 2026 | 21:53
  • 2743
  • 0
Ясен Петров: Не си реализирахме положенията

Ясен Петров: Не си реализирахме положенията

  • 17 авг 2026 | 21:20
  • 2914
  • 13
Фрейташ след успеха над Спартак (Варна): Това искам от отбора

Фрейташ след успеха над Спартак (Варна): Това искам от отбора

  • 17 авг 2026 | 21:06
  • 950
  • 2
Лудогорец U17 стартира сезона с победа над Черно море

Лудогорец U17 стартира сезона с победа над Черно море

  • 17 авг 2026 | 21:03
  • 1147
  • 0
Септември с първа победа за сезона

Септември с първа победа за сезона

  • 17 авг 2026 | 20:51
  • 22273
  • 56
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 25042
  • 216
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 45609
  • 43
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 36895
  • 86
Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

  • 17 авг 2026 | 23:08
  • 13495
  • 39
Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

  • 17 авг 2026 | 22:00
  • 6174
  • 2
Септември с първа победа за сезона

Септември с първа победа за сезона

  • 17 авг 2026 | 20:51
  • 22273
  • 56