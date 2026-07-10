Определиха датата за жребия на Североизток

На 8 август, отборите от Североизточната Трета лига ще научат първия си съперник за предстоящото първенство – сезон 2026/2027 година. В този ден в Зоналния съвет на БФС Варна ще бъде изтеглен жребия за новия шампионат, който ще стартира на 22 август тази година. В идната кампания ще се конкурират 17 отбора.

Участниците

Черноморец (Балчик), Лудогорец 1945 III (Разград), Септември 98 (Тервел), Волов-Шумен 2007 (Шумен), Черноломец 1919 (Попово), Бенковски (Исперих), Черно море II (Варна), Устрем Д (Дончево), Олимпик (Варна), Аксаково (Аксаково), Фратрия II (Варна), СФК Светкавица 2014 (Търговище), Ботев (Нови пазар), Доростол Силистра (Силистра), Рилци (кв.Рилци, Добрич), новаците – Девня 2005 (Девня) и Септември (Драгоево).

На същата сбирка ще стане ясно, кой срещу кого ще играе в първия кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Въпросните мачове ще се изиграят на 15 август. В турнира нямат право да участват Лудогорец 1945 III (Разград), Черно море II (Варна) и Фратрия II (Варна).

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