ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи своя резервен бял екип, в който е преплетена много история и координатите на центъра на стадион "Българска армия". Той ще бъде в продажба от утре.

"Традицията има свой стил. Вторият официален екип на ЦСКА за сезон 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟕 е изцяло в бяло с характерни червени детайли и класическа яка. Изчистеният дизайн и елегантната визия съчетават традицията на клуба със съвременния му облик, превръщайки го в естествено продължение на армейската идентичност.

И тук всеки детайл носи своето послание. В задната част на яката са изписани точните географски координати на центъра на терена на стадион „Българска армия“, мястото, към което винаги води пътят на ЦСКА.

Всеки елемент от дизайна е създаден с уважение към клубната идентичност и ясната идея, че традицията и стремежът към развитие вървят ръка за ръка. В долната част на фланелката отново присъства надписът „ЦСКА“ на глаголица, детайл, който отдава почит на българските корени и традиции. Белият екип носи различно излъчване, но същата гордост. Независимо къде играе ЦСКА, цветовете може да се променят, но емблемата остава една, а принадлежността остава неизменна.

От утре (понеделник, 20 юли) в 10:00ч. вторият официален екип ще бъде наличен в продажба в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12, както и онлайн на cska.bg. Защото домът не е просто място. Домът е ЦСКА", се казва в информацията на клуба.

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