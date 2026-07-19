Аякс, Брага и Дери Сити дебнат ЦСКА 1948 и ЦСКА в ЛК, жребият е утре

Утре ще се тегли жребият за третия предварителен кръг на Лига на конференциите. В него участие ще вземат три български клуба - ЦСКА 1948, ЦСКА и Лудогорец.

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

За да достигне до този етап на надпреварата ЦСКА 1948 ще трябва да отстрани словашкия Спартак (Търнава). При положителна развръзка "червените" ще са в урната на непоставените в третия предварителен кръг, а там могат да се изправят срещу тимове като Брага, Аякс, Копенхаген и Дери Сити, който отпадна от Лига Европа, отстранен трудно от ЦСКА.

Съществува вероятност двата клуба отново да се изправят един срещу друг, но това може да се случи само ако Дери елиминира Риека във втория квалификационен кръг на ЛК, а "червените" отпаднат от Карабах във втория предварителен кръг на ЛЕ. Иначе основният жребий за ЦСКА утре е този за третия квалификационен кръг на Лига Европа, където българският тим ще е сред поставените.

Ето съперниците на ЦСКА 1948, ако отстрани Спартак Търнава, и на ЦСКА, ако отпадне от Карабах:

Победителят от:

Железничар (Сърбия) - Брага (Португалия)

Войводина (Сърбия) - Аякс (Нидерландия)

Полисие (Украйна) - Копенхаген (Дания)

Черкаси (Украйна) - Гент (Белгия)

Санта Колома (Андора) - Рапид Виена (Австрия)

Пакши (Унгария) - Панатинайкос (Гърция)

ФКСБ (Румъния) - Ауда (Латвия)

Раков (Полша) - Валета (Малта)

Партизан (Сърбия) - УНА (Люксембург)

Лугано (Швейцария) - Дукадини (Косово)

АЕК Ларнака (Кипър) - Бейтар Йерусалим (Израел)

Истанбул Б (Турция) - Интер Турку (Финландия)

Риека (Хърватия) - Дери Сити (Северна Ирландия)

Алашкерт (Армения) - Клуж (Румъния)

ХИК Хелзинки (Финландия) - Коулрейн (Северна Ирландия)

Валур (Исландия) - Зрински (Босна)

РФС Рига (Латвия) - Вестри (Исландия)

Университатя Клуж (Румъния) - Бран (Норвегия)

Динамо Тбилиси (Грузия) - Жалгирис (Литва)

Браво (Словения) - Шкендия (Северна Македония)

Зимбру (Молдова) - Ноа (Армения)

Загубилият от:

Шериф (Молдова) - Макаби Тел Авив (Израел)

Динамо Киев (Украйна) - ПАОК (Гърция)

Бешикташ (Турция) - Мидтиланд (Дания)

Твенте (Нидерландия) - Ференцварош (Унгария)

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