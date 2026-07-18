УЕФА прати италианци и белгийци на мачовете на ЦСКА с Карабах

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УЕФА обяви съдийските бригади за мачовете на ЦСКА с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата в Азербайджан, която ще се проведе на 23 юли от 19:00 часа, ще бъде ръководена от италианеца Даниеле Чифи. Той ще бъде подпомаган от сънародниците си Джовани Бачини и Алесандро Ло Цицеро. Четвърти рефер е Даниеле Перенцони. За системата ВАР ще отговарят Валерио Марини и Федерико Ла Пена.

ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Славия

Главен съдия на реванша, който е седмица по-късно на Националния стадион "Васил Левски", е белгиецът Брам ван Дрише. Неговите помощници, Михел Сеелдрайерс и Ивес де Неве, също са от Белгия. Четвърти арбитър е Кевин ван Дам. На ВАР ще бъде Берт Пут, а той ще бъде подпомаган от Уелси Де Кремер.

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Снимки: Startphoto