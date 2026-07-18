Национал на България подписа договор с Арда (Кърджали)

Ръководството на Арда (Кърджали) обяви трансфера на българския национал Доминик Янков, който подписа договор за три години.

Нападател преметна Арда

"Часове преди началото на новото футболно първенство, ръководството на ПФК АРДА осъществи пореден силен трансфер. Доминик Янков подписа тригодишен договор с клуба и вече е част от АРДА. Полузащитникът е роден на 28 юли 2000г. и започва да тренира футбол в Канада.



След това в професионалния футбол носи екипите на Лудогорец, Ботев Вр., Монреал (Канада), Риека и Локомотив София.



Доминик Янков има мачове за мъжкия национален отбор на България, както и за U19 и U21.



Ръководството на ПФК АРДА треньорите, футболистите и феновете пожелават на Доминик Янков много успехи с екипа на АРДА", написаха от клуба.

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