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  3. Добрев: Имаме три оферти за Фурие, Септември ще домакинства на "Васил Левски"

Добрев: Имаме три оферти за Фурие, Септември ще домакинства на "Васил Левски"

  • 16 юли 2026 | 13:01
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Спортният директор на Септември Кристиян Добрев разкри очакванията си и амбициите на столичани за новия сезон.

Добрев разкри и къде ще домакинства Септември през новия сезон.

„Много не ни се играе на Националния стадион. Нашият стадион малко нескромно, но предлага добри условия, като тревно покритие. Тази година ще домакинстваме на стадион „Васил Лески“. Само липсата на осветление пречи да домакинстваме на нашия стадион.

Директорът на столичани потвърди и че съвсем скоро може да се реализира трансфера на Бертран Фурие в чужбина.

„Имаме три конкретни предложения от три страни. Едното е от Русия, другото е от Румъния а третото от Турция. Ние искаме да го продадем. Това е футболист, който е изключително качествен. Септември му утесня, за неговите качества“.

Кристиян Добрев говори още и защо клубът се е спрял на чужденец за треньор и новия договор на Галин Иванов.

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„Той не иска да се адаптира към българския футбол и българските футболисти. Иска те да се адаптират към него. Искахме чуждестранен треньор, да промени мисленето на нашите футболисти“

„Неслучайно той на тези години е изиграл толкова много мачове. Пожелавам му да подобри този рекорд. Щастлив и доволен съм, че младите от първо лице могат да видят как да тренират, да се хранят и възстановяват, за да изиграят толкова много мачове“.

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