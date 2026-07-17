Арда подписа със 17-годишен талант, който дебютира в efbet Лига преди 19 месеца

Един от младите таланти от школата на ПФК Арда - Бурак Акънджъ, подписа своя първи професионален договор. Роденият на 14.08.2008г. футболист вече официално се обвърза с клуба, след като успя да убеди треньорското ръководство, че може да стане част от първи отбор.

Бурак Акънджъ прави официален дебют с Арда на 4 декември 2024 г., когато влиза в игра срещу Лудогорец.

Той е част от тима на Арда U18, който направи отлично представяне в Елитната група от първенството на БФС. През изминалия шампионат Бурак изигра 23 мача и отбеляза 6 попадения за юношите на "сините". С добрите си игри, той често бе викан от Александър Тунчев в първия отбор, като се появи на терена срещу Локомотив Пловдив в среща от 35-ти кръг на efbet Лига.

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