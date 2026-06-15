Арда се прицели минимум в бараж - Тунчев: Мачовете вече ще са само през уикенда

Арда стартира подготовката си за сезон 2026/2027, а преди старта наставникът на тима Александър Тунчев говори пред медиите. Той обяви, че "сините" ще изиграят пет контроли, а що се отнася до селекцията, се чакат централен защитник и централен нападател.

“Нямам информация някой да има проблеми. Горе-долу са добре с килограмите. Надявам се да са си починали пълноценно. Започваме в Кърджали. След това заминаване на подготовка в Боровец и ще изиграем четири контроли - с Рилски спортист, Локомотив (Пловдив), Бейтар Йерусалим и Ботев (Враца). Последната е срещу Ботев в Пловдив.

Целим се високо. През миналия сезон не постигнахме това, което бяхме запланували - минимум да достигнем до бараж. Целите са ни същите. На някои футболисти им свършиха договорите, други предпочетоха да продължат на друго място. Искам новите да дойдат колкото е възможно по-скоро.

Намаляването на групата на 14 отбора? Надявам се да се повиши нивото. Ще е доста интересно. Миналият сезон беше доста интересно.

Диржираният жребий? Така или иначе трябва да играем с всеки един отбор. Нормално е да се дава приоритет на отборите, които играят в Европа. Може би, малко или много, има предимство за тях от гледна точка на пътувания и домакинско предимство.

Мачовете вече ще са само през уикенда, а не междинни. Няма да има проблем", каза Тунчев, който коментира и правилото всеки тим да започва с поне един българин до 23 години.

"Първоначално беше до 21 години и щеше да е доста по-трудно. За 23 години ни поуспокои. Ясно е, че трябва да се направи нещо за българския футбол. Няма да бъде лесно, но трябва да сме малко по-търпеливи.

Селекцията ни беше да успеем да намерим български млади играчи. Не е лесно. Трябва да се обърне доста голямо внимание на школите и да се започне оттам - както от инфраструктура и треньори, така и на всичко", завърши Тунчев.

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