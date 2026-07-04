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Септември подписа професионален договор с талант

  • 4 юли 2026 | 15:01
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Септември подписа професионален договор с талант

Александър Вутов подписа първи професионален договор със Септември (София), съобщиха столичани.

Александър Вутов е роден на 29 август 2009 година и се присъединява към академията на Септември на 14-годишна възраст. Още с първите си тренировки се отличава със своята дисциплина, постоянство и професионално отношение към работата – качества, които го превръщат в един от най-трудолюбивите футболисти в академията.

"Национал на България за своята възраст, Александър се изявява като опорен полузащитник, който впечатлява с игровата си интелигентност, тактическа дисциплина и спокойствие при работа с топката. Той е футболист, който умее да печели единоборства, да организира играта и да поставя интереса на отбора над всичко.

Подписването на първия му професионален договор е заслужена награда за положения труд и още една важна стъпка по пътя на неговото развитие. В Септември вярваме, че най-доброто за Александър тепърва предстои. Пътят е труден! Вървим заедно към върха!", се казва в изявлението на клуба.

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