Нападател преметна Арда

Треньорът на Арда Александър Тунчев сподели пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима със Септември в София. Той разкри, че „сините“ от Кърджали са били близо до привличането на нов нападател, но нещата са пропаднали и до сделка не се е стигнало.

Арда подписа със 17-годишен талант, който дебютира в efbet Лига преди 19 месеца

„Очаквам един доста по-различен мач срещу Септември. Всички се надяваме да стартираме с победа и излизаме с такава нагласа в предстоящата среща. Както винаги първите мачове са трудни и при всички случаи няма да е никак лесен двубой. Те имат нов треньор в лицето на Симао Фрейташ. Опитахме се да се запознаем максимално с техния отбор. Имат доста опитни играчи в редиците си. Вероятно ще има и нещо ново в тяхната игра. Не знам. Ще видим. В първите кръгове ще е малко по-различно, което е нормално предвид факта, че всички бяхме в един подготвителен период съвсем до скоро. Винаги първите мачове са на сляпо, ако мога така да кажа“, заяви Тунчев.

„Настроението в отбора като цяло е добро. Да, имаме някои проблеми, но ще се постараем да се справим. Със сигурност ще ни липсват някои играчи, но ще направим всичко да вземем победата и да стартираме подобаващо. Наясно съм с титулярните 11. Така или иначе нямаме голяма група. Бяхме близо до привличането на нападател, но това не се случи. Нещата пропаднаха. Уж се бяхме договорили, но от другата страна се отметнаха и към момента няма нищо“, завърши той.

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