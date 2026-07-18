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Президентът на Мексико неочаквано прие поканата на Тръмп за финала на Световното първенство

  • 18 юли 2026 | 13:53
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Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум предприе неочаквано пътуване за финала на Световното първенство по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи ДПА.

Президентът на една от страните-домакини на първенството заяви, че това е пряка покана от Тръмп. Марк Карни, премиерът на Канада, другият от тримата домакини, също ще бъде там, поясни Шейнбаум. На 11 юни президентката отказа да присъства на церемонията по откриването на Световното първенство в собствената си страна. Тя подари билета си за стадион „Ацтека“ на жена от коренното население, която е запалена футболна фенка.

Отношенията между Мексико и САЩ в момента са обтегнати заради търговски въпроси и такива по сигурността. Шейнбаум досега се е срещала лично с Тръмп само веднъж. Това беше през декември 2025 г. на жребия за Световно първенство, проведен във Вашингтон. Графикът на пътуването ѝ в мексиканския щат Кинтана Роо беше променен, за да може да присъства на финала между Испания и Аржентина в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк, съобщиха мексиканските медии.

Президентът на Аржентина няма да присъства на финала от суеверие
Президентът на Аржентина няма да присъства на финала от суеверие

Испанският крал Фелипе VI, кралица Летисия, престолонаследничката Леонор и инфанта София ще бъдат там утре, за да аплодират своя отбор. Президентът на Аржентина Хавиер Милей обаче няма да гледа финала на стадиона от суеверие. Суеверните ритуали, известни в Аржентина като „кабалас“, са част от футболната култура за много фенове. Те често гледат мачове на едно и също място или с едни и същи дрехи.

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Снимки: Gettyimages

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