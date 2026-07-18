България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

Световните вицешампиони от България излизат тази нощ от 04:00 часа в “Нау Арена” в Хофман Естейт срещу САЩ във важна битка по пътя към финалите на Волейболната лига на нациите.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One и на запис по БНТ3 от 8:00 часа.

Алекс Николов: Все още имаме своите шансове за класиране на финалите и държим нещата в свои ръце

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се нуждаят от задължителен успех срещу домакините, за да запазят шанс за класиране на финалния турнир в Нинбо (Китай) от 29 юли до 2 август.

Отборът на САЩ вече се класира за F8, след като заема второто място във временното класиране с актив от 25 точки (8 победи, 2 загуби).

България е на 8-ата позиция с актив от 17 точки (6 победи, 4 загуби).

САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир след успех над Бразилия

Вчера България победи Китай с 3:1, а по-рано САЩ разгроми Бразилия с 3:0.

България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

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