България излиза срещу САЩ във важна битка към финалите на VNL

Световните вицешампиони от България излизат тази нощ от 04:00 часа в “Нау Арена” в Хофман Естейт срещу САЩ във важна битка по пътя към финалите на Волейболната лига на нациите.
Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One и на запис по БНТ3 от 8:00 часа.
Алекс Николов: Все още имаме своите шансове за класиране на финалите и държим нещата в свои ръце
Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се нуждаят от задължителен успех срещу домакините, за да запазят шанс за класиране на финалния турнир в Нинбо (Китай) от 29 юли до 2 август.
Отборът на САЩ вече се класира за F8, след като заема второто място във временното класиране с актив от 25 точки (8 победи, 2 загуби).
България е на 8-ата позиция с актив от 17 точки (6 победи, 4 загуби).
САЩ си подпечатаха класирането за финалния турнир след успех над Бразилия
Вчера България победи Китай с 3:1, а по-рано САЩ разгроми Бразилия с 3:0.