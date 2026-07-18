Разследването срещу ФИФА за продажбата на билети за Световното продължава

Докато Световното първенство по футбол официално приключва в неделя на стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, главният прокурор на Ню Джърси Дженифър Дейвънпорт няма да спре разследването си срещу ФИФА и методите на Международната футболна централа за продажба на билети.
Дейвънпорт заяви пред The Athletic, че ще продължи да разглежда опасенията, които тя и колегата й от Ню Йорк Летиша Джеймс повдигнаха през май относно начините, по които ФИФА е провела процеса на закупуване на билети за осемте мача, организирани на стадион „МетЛайф“. Тези осем срещи включват и неделния финал на Мондиал 2026, в който отборът на Аржентина се изправя срещу тима на Испания.
В съвместно прессъобщение през май главните прокурори заявиха, че разследват доклади, според които ФИФА е повишила цените, променила е разположението на местата след продажбата на билети и е създала изкуствен недостиг
По повод продължаващата си мисия за защита на потребителите Дейвънпорт каза още: „За първоначалните продажби ФИФА бе разделила стадиона на четири категории. Местата от първа категория бяха най-желаните, но след като феновете вече бяха закупили билети, ФИФА създаде нови зони. Видяхме докладите, показващи, че е имало фенове, които са закупили билетите преди въвеждането на тези нови зони, но след това са им били определени по-малко желани места. Видяхме също така съобщения, че някои фенове не са получили билетите в категорията, за която са платили“.
Ню Джърси и Ню Йорк не са единствените места, където практиките на ФИФА за продажба на билети бяха подложени на критики. Длъжностни лица в Калифорния и Тексас също разследват твърдения относно Световното първенство.
В германския град Франкфурт във вторник съд нарече практиките на ФИФА спрямо сайта за препродажба на билети Ticombo „манипулативни“ и издаде заповед, предназначена да принуди ФИФА да спре продажбата на билети там.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago