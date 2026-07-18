Разследването срещу ФИФА за продажбата на билети за Световното продължава

Докато Световното първенство по футбол официално приключва в неделя на стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, главният прокурор на Ню Джърси Дженифър Дейвънпорт няма да спре разследването си срещу ФИФА и методите на Международната футболна централа за продажба на билети.

Дейвънпорт заяви пред The ​​Athletic, че ще продължи да разглежда опасенията, които тя и колегата й от Ню Йорк Летиша Джеймс повдигнаха през май относно начините, по които ФИФА е провела процеса на закупуване на билети за осемте мача, организирани на стадион „МетЛайф“. Тези осем срещи включват и неделния финал на Мондиал 2026, в който отборът на Аржентина се изправя срещу тима на Испания.

When FIFA first put tickets on sale for the 2026 World Cup final, its prices left fans aghast.



Many upper-deck seats cost $4,210; anything closer to the field was $6,730. In subsequent months, FIFA raised those prices, all the way to $10,990 in Category 1, and fans around the… pic.twitter.com/izriDolLC8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 17, 2026

В съвместно прессъобщение през май главните прокурори заявиха, че разследват доклади, според които ФИФА е повишила цените, променила е разположението на местата след продажбата на билети и е създала изкуствен недостиг

По повод продължаващата си мисия за защита на потребителите Дейвънпорт каза още: „За първоначалните продажби ФИФА бе разделила стадиона на четири категории. Местата от първа категория бяха най-желаните, но след като феновете вече бяха закупили билети, ФИФА създаде нови зони. Видяхме докладите, показващи, че е имало фенове, които са закупили билетите преди въвеждането на тези нови зони, но след това са им били определени по-малко желани места. Видяхме също така съобщения, че някои фенове не са получили билетите в категорията, за която са платили“.

🚨 A German court has issued a judicial order against FIFA over alleged manipulative practices linked to ticket sales on the official resale platform for the 2026 World Cup. 🇩🇪⚖️



The Frankfurt Regional Court cited several alleged issues, including:

🔸 Ticket prices reportedly… pic.twitter.com/NeI6BP83EU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2026

Ню Джърси и Ню Йорк не са единствените места, където практиките на ФИФА за продажба на билети бяха подложени на критики. Длъжностни лица в Калифорния и Тексас също разследват твърдения относно Световното първенство.

В германския град Франкфурт във вторник съд нарече практиките на ФИФА спрямо сайта за препродажба на билети Ticombo „манипулативни“ и издаде заповед, предназначена да принуди ФИФА да спре продажбата на билети там.

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Снимки: Imago