Макс Верстапен разкри какво стои зад гневните му изблици по радиото

Макс Верстапен избухна срещу скоростната кутия на своя болид Ред Бул по време на втората свободна тренировка за Гран при на Белгия, след което обясни разочарованието си.

Пилотът отправи остра критика по радиото по време на втората тренировка на „Спа“, определяйки превключването на предавките на своя RB22 като „неприемливо“. По-късно той обясни, че избликът е бил резултат от повишената му чувствителност.

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Четирикратният световен шампион във Формула 1 оглави класирането в първата свободна тренировка преди Гран При на Белгия. Въпреки това, разочарованието му ескалира в началото на втория час за подготовка, когато превключването на предавките на неговия Ред Бул предизвика гнева на 28-годишния пилот.

„Боже мой, тези смени на предавките! Невероятно, човече, защо са толкова *?! Това е неприемливо. Боже мой“, избухна Верстапен по радиото в ранните етапи на сесията.

Verstappen ran wide at Stavelot but it's not clear if was Max was solely to blame for the gravel on track #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Tec7Sh8tKL — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

В крайна сметка той завърши втората тренировка на трето място, на почти половин секунда зад Андреа Кими Антонели с Мерцедес, а Ландо Норис от Макларън се нареди между тях. След сесията Верстапен омаловажи сериозността на проблема, като отдаде затрудненията при превключването на софтуерна промяна, която е изисквала време за калибриране.

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„Винаги съм много чувствителен към тези неща, защото искам да работя върху тях и да ги подобрявам. Мисля, че имаше софтуерно обновяване, или по-скоро връщане към по-стара версия, и отне известно време на предавките да се „научат“, така да се каже, но към края нещата отново се подобриха.



„Някои неща работеха добре, а в други моменти не, но като цяло колата беше в приличен работен прозорец. Трудна писта за управление на енергията“, обясни нидерландецът.

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Освен оплакванията си от скоростната кутия, Верстапен коментира и по-широките предизвикателства, свързани с управлението на енергията на пистата „Спа“, която е взискателна към мощността, но бедна на енергия.

Дългите прави на трасето и малкото зони за рязко спиране поставят огромни изисквания към задвижващите системи, въведени в началото на сезона. Въпреки тези притеснения, четирикратният шампион беше сравнително оптимистично настроен за цялостния баланс на колата преди последната тренировка, макар да очаква тя да бъде по-показателна.

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„За мен нямаше големи проблеми... [но] вероятно в третата свободна тренировка ще видим малко по-ясно реалната разлика. Все пак, няма нищо шокиращо; очаквано е.



„Просто пистата е малко трудна и с управлението на енергията. Изглежда, че сме малко по-бавни на правите в сравнение с някои от нашите конкуренти. Но от гледна точка на баланса, всичко беше доста добре“, каза той.

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Снимки: Gettyimages