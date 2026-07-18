В Ред Бул работят усърдно по връщането на крилото "Макарена"

Техническият директор на Ред Бул, Пиер Ваше, предостави актуална информация относно обърнатото задно крило на отбора, което беше премахнато за състезателния уикенд в Белгия.

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Решението за връщане към оригиналната спецификация на задното крило дойде, след като Макс Верстапен претърпя инциденти в поредни състезания в Австрия и на „Силвърстоун“, причинени от дефект в елемента.

Ред Бул представи своето обърнато задно крило по време на Гран При на Маями, което прави надпреварата в Белгия първата от повече от два месеца, в която то не се използва. Верстапен и Исак Хаджар се радваха на солиден първи ден на „Спа“, въпреки че се върнаха към задно крило, което предлага по-ниска максимална скорост и цялостно представяне.

A solid start to the weekend in Spa 👏



Eyes on tomorrow’s Qualifying session 🎯#F1 || #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/z9i5hThvbq — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 17, 2026

Нидерландецът беше най-бърз в първата тренировка, преди да завърши трети във втората, докато Хаджар се нареди в челната петица.

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„Като цяло направихме добър старт. „Спа“ е доста сложна писта по отношение на възстановяването и разгръщането на енергията. В първата и втората свободна тренировка разглеждахме множество стратегии за справяне с това. В момента изглежда доста отворено.



„Балансът не е перфектен и видяхме известна деградация в дългите серии, така че имаме работа за вършене в подготовката за квалификацията. Въпреки това, това е добра отправна точка, върху която да надграждаме“, заяви Ваше.

Верстапен: Добре сме, нямаме големи проблеми

От Ред Бул потвърдиха, че е открит „механичен проблем“ с обърнатото задно крило, но вече е намерено решение. Надеждата е то да се завърне скоро, въпреки че Ваше подчерта, че няма да бъде въведено отново, докато отборът не може да гарантира, че и двамата пилоти ще могат да го използват безопасно.

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„По отношение на смяната на задното крило, установихме механичен проблем и имаме готово решение. Така че ще се опитаме да върнем оригиналното крило скоро. Въпреки това, наш основен приоритет е да се уверим, че болидът е напълно безопасен за пилотите, тъй като не искаме да поемаме никакви рискове“, обясни Ваше.

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Снимки: Gettyimages