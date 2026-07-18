Рууни спази обещанието си към Норвегия и Холанд, но с една разлика

Английската легенда Уейн Рууни изпълни едно свое обещание, свързано с участието на Норвегия на Мондиал 2026.

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Както е известно, веднага след победата на “викингите” над Кот д'Ивоар в 1/16-финалите на турнира бившият нападател се зарече, че ако те стигнат до 1/4-финалите, той ще гребе по река Мърси. Норвегия наистина успя да преодолее 1/8-финалите, елиминирайки Бразилия, въпреки че след това беше отстранена от Англия. Така Рууни беше принуден да удържи на своята дума, като беше подтикнат за това дори от звездата на норвежците Ерлинг Холанд.

We will be holding Wayne Rooney to this promise, if Norway beat Brazil...🤣 pic.twitter.com/PBEcYHGeCR — Match of the Day (@BBCMOTD) June 30, 2026

Днес от ВВС публикуваха видео, в което се вижда, че някогашният голмайстор на Манчестър Юнайтед и Англия наистина е спазил обещанието си с разликата, че е гребал не в река Мърси, а в река Хъдсън в Ню Йорк, където ще се проведе утрешният финал между Испания и Аржентина. Компания в лодката му правеха други двама бивши английски национали - Майка Ричардс и Джо Харт, с които анализира Мондиала именно за ВВС. Тримата приеха ситуацията с хумор, като в даден момент дори имитираха станалото прословуто “викингско гребане” на норвежките фенове. Накрая те се пошегуваха, че могат да предизвикат привържениците на състезание, а Рууни призна, че е изпълнил обещанието си именно заради тях, надявайки се, че Холанд ще го оцени.

Wayne Rooney - A man of his word! pic.twitter.com/cj6inCdS2i — BBC Sport (@BBCSport) July 18, 2026

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Снимки: Gettyimages