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Ред Бул се отказа от "Макарена" за Гран При на Белгия

  • 16 юли 2026 | 14:26
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Отборът на Ред Бул се е отказал от своята версия на задното крило тип „Макарена“, поне за началото на уикенда за Гран При на Белгия.

Кадри от гаража на Биковете на „Спа“ показват, че колите на Макс Верстапен и Исак Хаджар са оборудвани с по-стара версия на задното крило на RB22. Тя включва и по-конвенционален механизъм за отваряне на крилото, който наподобява DRS системите.

Тази промяна идва в отговор на двата инцидента на Верстапен в Австрия и Великобритания. Те бяха предизвикани от проблем със затварянето на крилото, което ставаше доста бавно и съответно нидерландецът нямаше нужното притискане в задния край на колата си.

Мениджърът на Верстапен внесе яснота около бъдещето на нидерландеца
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Тези два инцидента са принудили Ред Бул да вземе тежкото решение и да се върне към версията на задното си крило, с която стартира кампанията. Биковете използват своята версия на „Макарена“ от уикенда в Маями насам.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Imago

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