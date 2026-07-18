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  3. "Моряците" тръгват за битка под Околчица с положителна нагласа

"Моряците" тръгват за битка под Околчица с положителна нагласа

  • 18 юли 2026 | 09:14
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"Моряците" тръгват за битка под Околчица с положителна нагласа

Отборът на Черно море проведе последната си тренировка на клубната база преди старта на новия сезон в efbet Лига. В първия кръг „моряците“ гостуват на Ботев (Враца) в един от най-интересните двубои от откриващата програма на шампионата. Срещата е в неделя от 19:30 часа на стадион „Христо Ботев“.

Черно море е готов да върне печелившия си стил
Черно море е готов да върне печелившия си стил

В състава на Черно море няма контузени или наказани футболисти. Треньорският щаб вече е избистрил групата за двубоя, както и стартовия състав, който ще започне срещата.

През лятото варненци осъществиха сериозна селекция, привличайки Лучано Скуадроне, Венцеслав Керчев, Мохамед Аши Бауклин, Дуарте Барандаш, Алекс Колев, Александър Тодоров, Петър Андреев и Идрис Бунаас. След едногодишен престой под наем в Севлиево в отбора се завърна и младият талант Мартин Банев.

Няколко отбора от елита искат бивш младежки национал
Няколко отбора от елита искат бивш младежки национал

Черно море посреща новия футболен сезон с оптимизъм и увереност. Тимът на Илиан Илиев ще търси успешен старт под Околчица, подкрепен и от положителната статистика в двубоите срещу Ботев (Враца).

Основната цел пред „моряците“ през новата кампания е да запазят постоянство в представянето си и отново да бъдат сред водещите фактори в българския футбол – отбор, с който всички претенденти за челните места трябва да се съобразяват.

/Пламен Трендафилов/

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