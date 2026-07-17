Чави за Ямал: Той е благословия

Бившият играч и треньор на Барселона, Шави Ернандес, отправи похвали към Ламин Ямал, който игра под негово ръководство в каталунския клуб. В интервю за РНЕ преди финала на Световното първенство той определи младия талант като футболистът, който прави разликата за Испания и дори стигна далеч в суперлативите си, обявявайки го за "благословия".

„Забелязахме го, когато беше на 15 години. Това беше период, в който клубът изпитваше финансови затруднения. Трябва да се залага на хората от школата. Видяхме, че Ламин е различен още на 15. След това го изтеглихме в първия отбор. Когато го видях готов, което беше още от първия ден, го пуснахме да играе. Той разбира всичко и винаги взима правилното решение. Той е футболистът, който прави разликата за Испания. Той е благословия. Притежава всичко, за да бъде най-добрият играч в световния футбол“, заяви Шави.

Той продължи с похвалите към Ямал и останалите му съотборници от Барселона.



"Той е гений, може би в историята на Испания не е имало толкова решаващ играч. А вижте как играе и Кубарси. Жалко ми е за Фермин, но там е Педри. В Барса има поколение, което се пренася и в националния отбор, за следващите 10 или 15 години. Много се гордея с тях, защото ги видяхме как израстват по време на нашия престой като щаб в Барса", каза още Шави.

Бившият футболист, световен шампион с Испания през 2010 г., анализира класирането на испанския национален отбор за финала след победата с 2:0 над Франция.



"Мисля, че това е най-добрият мач на Испания на това Световно първенство. Беше ода за футбола. От години не бях виждал толкова солиден отбор, толкова добър в атака и в защита. И то срещу Франция, която в онзи момент беше най-силният съперник", припомни той.

🗣️"Lamine Yamal es una bendición"



🌟Xavi Hernández, quien le hizo debutar en el FC Barcelona, se deshace en elogios con el astro de la @SEFutbol #OjaláLaSegunda #MundialRTVE



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Този резултат му дава надежди за повторение на успеха от Мондиала в ЮАР преди 16 години.



"Това е моментът. Това е треньорът. Това са играчите. Това е поколението. Те са изградили отбор с главни букви на всички нива. Няма много его. Много прилича на нашата Испания от 2010 г. Настроен съм позитивно, че това ще се случи", обяви Шави.

Той коментира и връзката си с Лионел Меси, капитан на Аржентина и съперник на Испания на финала.



"Преди всичко го смятам за приятел, имам много добри лични отношения с него. А след това вече нямам думи, с които да го опиша. Казвам му: „Вече не знам какво да ти кажа“. Оставаме без думи пред човек, който има тази скромност да продължава да се състезава, той е състезателен звяр. И успя много добре да влезе в ролята на духовен лидер на своя отбор", допълни Шави.

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От друга страна, Шави обяви, че би искал да бъде национален селекционер като бъдеща част от треньорската си кариера.



"Работата в национален отбор би ми паснала от семейна гледна точка. Един клуб не би ми позволил да бъда толкова много със семейството си, тъй като имам малки деца. Казвам го открито, че това би ми подхождало. Имам желание да участвам като треньор на Световно първенство, Европейско първенство, Купа на Африка, Купа на Азия", разкри той.

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