Геи с емоционален коментар за разочарованието

Английският национал Марк Геи използва профила си в Instagram, за да сподели съжалението си от отпадането на “трите лъва” от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико след поражението с 1:2 в полуфиналната среща срещу Аржентина.

“Наистина вярвахме, че това ще бъде нашето лято, така че в момента боли. Разочароващо е, но не бих могъл да бъда по-горд, че носих тази фланелка. Една детска мечта и спомени, които ще помня завинаги. Ще си вземем поука от това и ще израснем.



Благодаря на всеки един човек, който ни подкрепяше, независимо дали от дома си, или на място в САЩ. Подкрепата ви никога не остана незабелязана.



Благодаря ти, Исусе. Винаги”, написа Геи.

За Англия предстои още една среща на форума в Северна Америка, като на 19-и юли (неделя) от полунощ българско време островитяните ще играят срещу Франция на малкия финал. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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