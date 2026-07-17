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  3. Ландо Норис: На "Спа" все едно караме болиди от Формула 4

Ландо Норис: На "Спа" все едно караме болиди от Формула 4

  • 17 юли 2026 | 18:52
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Световният шампион Ландо Норис обясни как болидите от Формула 1 се усещат като машини от Формула 4, заради използването на активната аеродинамика и изрази разочарование, че „красивата“ писта „Спа“ вече не е същата.

За Гран при на Белгия този уикенд пилотите ще могат да използват активната аеродинамика пет пъти в рамките на една обиколка. Този режим обаче няма да бъде достъпен в завои с високо странично натоварване върху автомобила, като става въпрос за култовите "Червената вода", "Радийон" и "Бланшимон".

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С увеличаването на притискащата сила на болидите от Ф1 през последните години, изкачването по хълма през „Червената вода" и „Радийон“ направи този емблематичен комплекс не предизвикателен за пилотите. Въпреки намаленото аеродинамично притискане на машините за 2026, Норис обясни, че това все още няма да е достатъчно, за да върне трудността, и направи сравнение с Формула 4 заради активната аеродинамика.

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„Минаването през "Червената вода" сега дори няма да е предизвикателство. Имаш толкова малко притискаща сила, а проблемът е, че ако отпуснеш газта, системата също се затваря, така че разликата е твърде голяма, когато преминаваш от отворено към затворено положение“, обясни той.

„Видяхте, когато крилото на Макс Верстапен не се затвори с един сантиметър, той катастрофира. А когато е отворено, ти дори не караш кола от Формула 2, а направо Формула 4.“

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„За да е "Червената вода" отново предизвикателство, то завоят трябва да е по-тесен, да се намали общото аеродинамично притискане или просто да имаме повече мощност в завоя“, добави Норис.

„Това няма да е същата „Спа“, както винаги е била. Ще видим какво е усещането в завои като „Пуон“, но със сигурност няма да е същото предизвикателство, както преди.“

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„Можеш да разпределяш къде използваш мощността си в различните режими и може би това ще бъде различно предизвикателство за различните пилоти, но все още сме изключително слаби по отношение на енергията на тази писта, така че няма да е толкова красиво, колкото е било в миналото“, завърши британецът.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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