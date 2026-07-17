Мартин Брандъл прогнозира, че Верстапен ще остане в Ред Бул

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Мартин Брандъл коментира трансферните слухове около Макс Верстапен и прогнозира, че той ще остане в Ред Бул.
“Ясно е, че Макс има договор, ако иска да остане в Ред Бул - обясни британецът. - Не съм уверен, че пред него има много други варианти. В Макларън, Мерцедес и Ферари пилотите вече са потвърдени и това са трите най-силни отбора. Макс кара за четвъртия силен тим - Ред Бул.
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“Уверен съм, че той обмисля и други варианти, но това е повече работа на мениджъра му - допълни Брандъл. - Мениджърът му трябва да търси други възможности и да анализира какво се случва на пазара на пилоти. Говори се, че в Ред Бул могат да привлекат Оскар Пиастри от Макларън, но това е много по-сложно, отколкото изглежда.
“Мисля, че Макс вече се убеди, че каквото и да каже може да бъде изтълкувано погрешно. Но и дори да не коментира темата, пак става същото. И явно той не иска да говори по въпроса.”
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Снимки: Gettyimages