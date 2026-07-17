Ферари е единственият голям отбор без новости за "Спа"

На фона на безбройните питанки как Ферари успява да обновява непрекъснато SF-26 в хода на сезон 2026, Скудерията е единственият от водещите екипи във Формула 1, който пристигна за Гран При на Белгия без нито един нов елемент по своята кола.

The upgrades keep coming 👀



Racing Bulls and Haas top the list for Spa 👇#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/fXmp64F3Au — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

В същото време Макларън, Мерцедес и Ред Бул има съответно два, три и един нови компонента за уикенда на „Спа“. В голямата си част те имат за цел да оптимизират въздушния поток и да намалят челното съпротивление на белгийското трасе, на което преобладават дългите отсечки, които се взимат на пълна газ.

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Освен тези три отбора, нови елементи по своите коли имат също така Уилямс, Рейсинг Булс, Хаас, Ауди, Алпин и Кадилак. Най-значителни са промените при Рейсинг Булс и Хаас, които са декларирали по четири нови елемента по видимите повърхности на своите коли.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages