Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари е единственият голям отбор без новости за "Спа"

Ферари е единственият голям отбор без новости за "Спа"

  • 17 юли 2026 | 13:54
  • 1042
  • 0

На фона на безбройните питанки как Ферари успява да обновява непрекъснато SF-26 в хода на сезон 2026, Скудерията е единственият от водещите екипи във Формула 1, който пристигна за Гран При на Белгия без нито един нов елемент по своята кола.

В същото време Макларън, Мерцедес и Ред Бул има съответно два, три и един нови компонента за уикенда на „Спа“. В голямата си част те имат за цел да оптимизират въздушния поток и да намалят челното съпротивление на белгийското трасе, на което преобладават дългите отсечки, които се взимат на пълна газ.

Мерцедес потвърди стратегията си за подобрения на фона на възраждането на Ферари и Ред Бул
Мерцедес потвърди стратегията си за подобрения на фона на възраждането на Ферари и Ред Бул

Освен тези три отбора, нови елементи по своите коли имат също така Уилямс, Рейсинг Булс, Хаас, Ауди, Алпин и Кадилак. Най-значителни са промените при Рейсинг Булс и Хаас, които са декларирали по четири нови елемента по видимите повърхности на своите коли.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

11 години откакто Формула 1 загуби Жул Бианки

11 години откакто Формула 1 загуби Жул Бианки

  • 17 юли 2026 | 08:42
  • 6644
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

  • 17 юли 2026 | 08:13
  • 19801
  • 1
Люис Хамилтън предложи решение след разочароващия финал на "Силвърстоун"

Люис Хамилтън предложи решение след разочароващия финал на "Силвърстоун"

  • 16 юли 2026 | 19:37
  • 10344
  • 3
Оскар Пиастри сложи край на слуховете за бъдещето си с една дума

Оскар Пиастри сложи край на слуховете за бъдещето си с една дума

  • 16 юли 2026 | 19:15
  • 11905
  • 0
Алонсо: Единствената ми цел този уикенд ще е да хвана началото на финала

Алонсо: Единствената ми цел този уикенд ще е да хвана началото на финала

  • 16 юли 2026 | 18:48
  • 2545
  • 0
Марко Бедзеки: Ще бъде странно да съм съотборник с Пеко Баная

Марко Бедзеки: Ще бъде странно да съм съотборник с Пеко Баная

  • 16 юли 2026 | 17:44
  • 986
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 30461
  • 96
Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

  • 17 юли 2026 | 12:51
  • 12841
  • 6
Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

  • 17 юли 2026 | 10:55
  • 14766
  • 39
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 30874
  • 64
Димитър Бербатов изненада всички, ще става театрален актьор

Димитър Бербатов изненада всички, ще става театрален актьор

  • 17 юли 2026 | 12:09
  • 7217
  • 32
Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

  • 17 юли 2026 | 10:39
  • 18073
  • 7