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  3. Виктор Попов: Благодаря на Арда, че показа интерес към мен

Виктор Попов: Благодаря на Арда, че показа интерес към мен

  • 13 юли 2026 | 14:48
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Виктор Попов: Благодаря на Арда, че показа интерес към мен

Виткор Попов, който подписа договор с Арда преди около месец, застана пред камерата на клубната телевизия, за да разкаже защо е приел офертата на кърджалийци, интересни неща около неговия живот, както и какви са целите, които иска да постигне с екипа на "небесносините".

"Чувствам се много добре. Момчетата са много добре настроени. Смятам, че бързо се сработих с колектива, понеже с повечето от тях се познаваме много добре. Играл съм срещу някои от тях, а с други съм бил заедно в младежкия и мъжкия национален отбор.

Арда се подсили с национал на България
Арда се подсили с национал на България

В началото ми беше малко странно, но хубавото е, че се познавам с доста от момчетата и отборът на Арда разчита доста на български футболисти. Ако не се лъжа, сега в отбора има само трима чужденци. Това е похвално за български отбор да разчита предимно на български футболисти. Всички отбори трябва да следват този пример и се надявам с другите българи да постигнем добри резултати и да покажем лицето на нашите футболисти.

Аз бях в един тежък период и се радвам, че успях да се измъкна от Полша. Няма да се оправдавам с контузии и други работа, просто там не потръгнаха нещата. Радвам се, че Арда показа сериозен интерес към мен и се разбрахме. Спортният директор Ивайло Петков се свърза с мен.

Говорихме с Александър Тунчев и вече трета седмица провеждаме тактически тренировки, и аз започвам да навлизам в тактическите планове на отбора. Аз съм играл доста мачове в българското първенство и познавам доста добре отбора на Арда и мисля, че бързо навлизам в тези планове.

Тунчев: Чакаме нападател
Тунчев: Чакаме нападател

Да, българите навлизат по-бързо в обстановката. Аз мога от личен опит да кажа това, когато бях в Полша. В Арда хубавото е, че има много българи и бързо се навлиза в обстановката. Според мен чужденците са по-самотни и им трябва повече време да се адаптират.

Аз започнах да тренирам футбол от 5-годишна възраст и много боледувах и трябваше да ме запишат на някакъв спорт, за да изградя имунитет. Дядо ми веднага каза на родителите ми, че трябва да стана футболист на Черно море, а странното е, че той е фен на Спартак (Варна). И така от петгодишен съм в Черно море, където изградих сериозен имунитет. Изкарах едни хубави 20 години в Черно море, но сега е време за друга крачка.

Сватбата беше много красива, бяхме в село Българево близо до Каварна. Бяхме точно на ръба на скалата и наистина беше много красиво, това бе един незабравим момент, всички плакахме от радост. След моята сватба първо бях гост на друга, после на трета бях кум, а накрая бяхме гости и на кристална сватба.

Надявам се като отборна цел да влезем в евротурнирите, а в мой личен план да съм жив и здрав", сподели Попов.

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